В Красноярске прошел масштабный военно-патриотический форум​

«Давно работаю в системе патриотического воспитания молодёжи. Лет десять назад интерес к подобным мероприятиям, как и уровень подготовки ребят, был гораздо ниже. Сегодня молодые люди не просто подходят посмотреть на оружие, они могут собрать-разобрать автомат, снарядить магазин», — отметил специалист по работе с молодёжью городского военно-спортивного центра «Патриот» Григорий Колесников.