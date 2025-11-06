В Красноярске прошел масштабный военно-патриотический форум​

Мероприятия состоялись во всех семи районах Красноярска, их проведение приурочено к Году защитника Отечества и юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Финальным мероприятием стал общегородской форум в ДК имени 1 Мая.
Он объединил школьников и студентов, призывников, представителей старшего поколения, силовых ведомств и молодёжных организаций, ветеранов боевых действий.
Почётные гости форума — участники специальной военной операции. Николай Маегов — ветеран боевых действий, отец четырёх дочерей. Он мужественно исполнял долг в зоне СВО, за отвагу и самоотверженность награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени. Сегодня активно участвует в мероприятиях совета многодетных семей Железнодорожного района.
«На форуме много молодых людей. Видно: в нашем городе проходит большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — подчеркнул Николай Маегов. — И показана поддержка тыла: например, здесь плетут маскировочные сети. Когда находишься на передовой, важно чувствовать эту помощь. Я сам получал письмо от школьников, читал его со слезами на глазах».
Участников общегородского форума поприветствовали депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин, полномочный представитель губернатора Красноярского края Владимир Шаешников, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, руководитель мобилизационного управления администрации Красноярска Сергей Ковалев, заместитель председателя региональной общественной организации «Союз ветеранов СВО» Алексей Гладышев.
В торжественной обстановке участникам СВО и родственникам бойцов вручили благодарственные письма временно исполняющего полномочия главы города.
«От имени всех красноярцев говорим спасибо нашим бойцам СВО и их семьям. Родителям, которые воспитали мужественных, отважных, смелых людей, патриотов, — сказал Сергей Ковалев. — Во все времена на защиту Отечества выходили все народы нашего большого многонационального государства! И военно-патриотические форумы также подчёркивают важность единения. Бойцы, волонтёры, неравнодушные жители — сегодня вместе идём к Победе».
Особый интерес участников форума, в первую очередь молодёжи, вызвали военно-патриотические локации. Так, на площади перед ДК развернулась выставка военной техники и оружия, прошли показательные выступления кинологов ГУФСИН.
Для участников форума работали тематические локации. На площадке музея «Мемориал Победы» показали униформу, оружие и подлинные предметы времён Великой Отечественной войны.
«Ребята подходят, фотографируют, задают вопросы. Все предметы можно брать в руки, примерять элементы формы, — рассказал заведующий военно-патриотическим отделом музея “Мемориал Победы” Иван Кунчевский. — Мы занимается популяризацией и сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Она коснулась каждой советской семьи, мы обязаны помнить подвиг нашего народа».
Красноярцы попробовали свои силы в сборке-разборке автомата, учились плести маскировочные сети.
«Давно работаю в системе патриотического воспитания молодёжи. Лет десять назад интерес к подобным мероприятиям, как и уровень подготовки ребят, был гораздо ниже. Сегодня молодые люди не просто подходят посмотреть на оружие, они могут собрать-разобрать автомат, снарядить магазин», — отметил специалист по работе с молодёжью городского военно-спортивного центра «Патриот» Григорий Колесников.