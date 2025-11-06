Война в Нью-Йорке: раскрыто, чем закончится конфликт Трампа и мэра Мамдани

Нью-Йорк, крупнейший мегаполис Америки, оказался на пороге беспрецедентного конфликта, который грозит перерасти в открытое противостояние с федеральным правительством и лично президентом США Дональдом Трампом. После победы на мэрских выборах 34-летнего социалиста Зохрана Мамдани, ставшего первым в истории города мусульманином, индийцем и выходцем из Африки на этом посту, в «Большом яблоке» назревает не просто смена власти, но и радикальный социальный эксперимент.
Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии aif.ru не исключил, что обострение конфликта между «радикальным левым лунатиком», как назвал Мамдани Дональд Трамп, и действующим президентом США может привести к вводу федеральных войск в Нью-Йорк.
Война за Нью-Йорк: президент-олигарх против мэра-коммуниста.
Победу Мамдани, представителя левого крыла движения Democratic Socialists of America, называют поражением для Трампа, который активно пытался повлиять на исход мэрской кампании, поддерживая, в частности, Эндрю Куомо. Президент, известный своей бескомпромиссностью, уже начал действовать.
«Трамп довольно активно пытался повлиять на исход мэрской кампании в Нью-Йорке. Другое дело, что кандидат Эндрю Куомо, которого в конечном счете он поддержал, вполне ожидаемо проиграл выборы. Сейчас президент США будет пытаться перекрывать федеральное финансирование Нью-Йорку, предоставление федеральных грантов, что, в принципе, уже и так происходит из-за конфликта с местной властью», — заявил Дудаков.
Однако, по мнению эксперта, этим дело не ограничится. Резкие шаги нового мэра могут спровоцировать жесткий ответ из Вашингтона.
«Если ситуация будет эскалироваться дальше, и конфликт Трампа с Мамдани образуется, а он, скорее всего, образуется, я бы не исключил ввода войск в Нью-Йорк», — отметил политолог.
Поводом для обострения могут стать миграционные инициативы Мамдани. Политолог напомнил, что новый мэр, например, «обещает останавливать депортационные рейды против мигрантов в городе, и если это начнет происходить, президенту США это точно не понравится».
Сам Мамдани не остается в стороне, обещая «остановить президента США Дональда Трампа». В частности, он пообещал покончить с коррупцией, благодаря которой «подобные Трампу миллиардеры смогли уклоняться от налогов». Американский лидер в ответ называл Мамдани «коммунистом» и «радикальным левым лунатиком».
Бегство миллионеров: Уолл-стрит в панике.
Считается, что новый мэр Нью-Йорка олицетворяет собой новое молодое поколение демократов, чья программа — это экономическая революция для города, который является финансовым сердцем Америки.
«Его программа включает сокращение бюджета полиции, расширение различных социальных программ, резкое увеличение налогов для богатых белых жителей Нью-Йорка, ну и в целом, думаю, удушение Уолл-стрит, потому что ему нужно будет где-то искать деньги для создания, например, тех же государственных магазинов с субсидируемыми ценами, для выполнения обещания о введении бесплатного проезда в общественном транспорте и так далее. Реформы Мамдани планирует радикальные, и далеко не факт, что ему удастся все реализовать. Но в любом случае он будет пытаться показать, что новые социалисты не просто критикуют положение дел в Америке, но и что-то делают конкретное для решения проблем», — сказал Дудаков.
Дудаков прогнозирует, что эти радикальные реформы вызовут «панику у бизнес-элиты Нью-Йорка».
«Представители бизнес-элит Нью-Йорка надеялись на то, что социалист в их городе на выборах не победит. И теперь многие из них всерьез раздумывают о релокации в другие штаты, потому что не хотят испытывать на себе последствия социальных экспериментов, которые запланировал в отношении них Мамдани», — сказал Дудаков.
Скандал в «главном еврейском городе»: мэр-мусульманин против Израиля.
Нью-Йорк, при населении в 8 миллионов человек и бюджете в $120 миллиардов, считается главным еврейским городом Америки — по разным оценкам, 10−15% его жителей имеют еврейские корни. Теперь этим «хозяйством» будет управлять 34-летний мусульманин-социалист Зохран Мамдани, который, как допускает Дудаков, будет использовать свое положение «для работы против Израиля».
«Очень показательно то, обратил внимание эксперт, что мусульманин Мамдани стал мэром главного еврейского города Америки и, вероятно, будет использовать свое новое положение для работы против Израиля… Думаю, что он, конечно, будет пытаться на своем городском уровне вводить санкции против Израиля, например, запрещать работать с компаниями, которые сотрудничают с этой страной. То есть здесь, конечно, израильское лобби оказывается в проигравших», — отметил Дудаков.
Сенсационные факты о Зохране Мамдани.
Личность нового мэра Нью-Йорка не менее скандальна, чем его политическая платформа. Вот самые интересные и провокационные факты о Зохране Мамдани, которые взбудоражили американское общество.
До того, как стать политиком, Зохран Мамдани занимался хип-хопом под псевдонимом Young Cardamom (позднее Mr. Cardamom). Он выпускал треки и даже участвовал в создании музыки для фильмов своей матери.
Его мать — Мира Наир, известный индийско-американский кинорежиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля и номинант на «Оскар» (фильмы «Свадьба в сезон дождей», «Тезка»). Отец — Махмуд Мамдани, профессор Колумбийского университета, известный специалист по постколониальным исследованиям.
Мамдани родился в Кампале (Уганда) и переехал в Нью-Йорк в 7 лет. Он получил гражданство США только в 2018 году, сохранив при этом паспорт Уганды. Мамдани исповедует ислам шиитского толка (шиит-двунадесятник), что делает его одним из самых уникальных политиков в истории города. В своей победной речи он подчеркнул: «Нью-Йорк построен иммигрантами и теперь его возглавит иммигрант».
Мамдани неоднократно становился объектом критики за свою жесткую антиизраильскую позицию. В 2023 году он был арестован во время протеста с требованием прекращения огня в секторе Газа возле дома лидера большинства в Сенате Чака Шумера. Самый громкий скандал связан с его первоначальным отказом осудить лозунг «Глобализировать интифаду» (позже он сказал, что «не поощряет» эти формулировки, но понимает их смысл как выражение поддержки палестинцам), что вызвало волну обвинений в антисемитизме. Трамп даже призвал: «Любой еврей, который голосует за Зохрана Мамдани, доказанного и самопровозглашенного ненавистника евреев, — это глупый человек».
В колледже Боудойн (Bowdoin College) Мамдани соучредил отделение организации «Студенты за справедливость в Палестине» (Students for Justice in Palestine), что демонстрирует, как давно его политическая активность связана с палестинским вопросом.
Его радикальная мэрская программа включает заморозку арендной платы для жилья с регулируемой арендной платой, бесплатный проезд на автобусах и создание городских продуктовых магазинов, которые будут держать низкие цены. Для оплаты этого он предложил повысить налоги для самых богатых жителей города и корпораций.
В ходе предвыборной кампании Мамдани обвинил соперников в исламофобии, в частности, после того, как в одном из инцидентов кандидат от республиканцев был замечен смеющимся вместе с радиоведущим, который пошутил, что Мамдани будет «радоваться», если произойдет «еще одно 11 сентября».