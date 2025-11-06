Война в Нью-Йорке: раскрыто, чем закончится конфликт Трампа и мэра Мамдани

«Его программа включает сокращение бюджета полиции, расширение различных социальных программ, резкое увеличение налогов для богатых белых жителей Нью-Йорка, ну и в целом, думаю, удушение Уолл-стрит, потому что ему нужно будет где-то искать деньги для создания, например, тех же государственных магазинов с субсидируемыми ценами, для выполнения обещания о введении бесплатного проезда в общественном транспорте и так далее. Реформы Мамдани планирует радикальные, и далеко не факт, что ему удастся все реализовать. Но в любом случае он будет пытаться показать, что новые социалисты не просто критикуют положение дел в Америке, но и что-то делают конкретное для решения проблем», — сказал Дудаков.