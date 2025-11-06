Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ

«Трамп недавно выразил своим высокопоставленным помощникам сомнения относительно начала военных действий с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опасаясь, что удары могут не заставить правителя уйти в отставку», — отметили изданию чиновники.
По словам чиновников, даже простые вопросы, касающиеся цели ударов США остаются нерешенными. Чиновники подчеркивают, что президент продолжает допрашивать своих помощников по поводу «военных опций» США в вопросе Венесуэлы, из-за чего некоторые считают, что лидер Штатов может все-таки отдать приказ об атаке Венесуэлы.
«На данный момент Трамп удовлетворен медленным наращиванием сил США в регионе и продолжением ударов по судам, которые предположительно перевозят наркотики в Карибском море и Тихом океане», — добавили Wall Street Journal чиновники.
Чиновники отметили газете, что Трампу были представлены три варианта по оказанию давления на Мадуро. Первый из них предполагает усиление экономического давления на страну с помощью санкций и пошлин на государства, покупающие нефть Венесуэлы. Второй вариант действий предусматривает поддержку оппозиции страны и параллельно размещение американской военной техники в регионе. Отмечается, что третий вариант США включает нанесение ударов или проведение «скрытых операций» против правительства и военных объектов латиноамериканского государства.
Неназванные чиновники также уточнили изданию, что министерство юстиции работает над «юридическим обоснованием», позволяющим Трампу атаковать венесуэльского лидера в рамках военной операции. Как добавили Wall Street Journal бывшие и нынешние чиновники, Белый дом поддерживает связь с венесуэльской оппозицией.
Газета New York Times во вторник сообщала, что Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций или контртеррористических сил.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.