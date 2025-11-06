Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ

Чиновники отметили газете, что Трампу были представлены три варианта по оказанию давления на Мадуро. Первый из них предполагает усиление экономического давления на страну с помощью санкций и пошлин на государства, покупающие нефть Венесуэлы. Второй вариант действий предусматривает поддержку оппозиции страны и параллельно размещение американской военной техники в регионе. Отмечается, что третий вариант США включает нанесение ударов или проведение «скрытых операций» против правительства и военных объектов латиноамериканского государства.