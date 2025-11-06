Президенту Путину идея понравилась: стало известно, какое название может получить следующий год в России

Кузнецов, выступая на совете, выразил уверенность в том, что это предложение получит поддержку большинства граждан. Атаман напомнил о недавно отмеченном Дне народного единства, назвав его крайне важным праздником. Он подчеркнул, что будущее процветание России напрямую зависит от сплоченности ее народов и понимания значимости мира между ними. На этом основании он и попросил президента поддержать предложение совета атаманов.