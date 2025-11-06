Ричмонд
Президенту Путину идея понравилась: стало известно, какое название может получить следующий год в России

Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2026 год Годом единства народов страны. Соответствующее предложение прозвучало от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Кузнецов, выступая на совете, выразил уверенность в том, что это предложение получит поддержку большинства граждан. Атаман напомнил о недавно отмеченном Дне народного единства, назвав его крайне важным праздником. Он подчеркнул, что будущее процветание России напрямую зависит от сплоченности ее народов и понимания значимости мира между ними. На этом основании он и попросил президента поддержать предложение совета атаманов.

Глава государства дал положительный ответ на эту идею. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить все необходимые проекты решений для реализации инициативы.

«Хорошее предложение, давайте так и сделаем. Я попрошу Татьяну Алексеевну подготовить проекты соответствующих решений», — сказал глава государства.

Накануне Путин выступил с инициативой создать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. Глава государства пояснил, что координация в этой сфере сегодня возложена на межведомственную рабочую группу. Учитывая высокую значимость данной области, российский лидер предложил повысить ее статус до уровня правительственной комиссии.

Кроме того, в своем выступлении президент заявил, что подлинное межнациональное единение демонстрируют герои специальной военной операции. Он отметил, что солдаты и офицеры на поле боя показывают пример боевого братства, сражаясь вместе за Россию как один народ. Путин также акцентировал, что межнациональное единство является основой суверенитета страны. Он заявил о необходимости немедленно пресекать любые провокации, которые могут быть основаны на межнациональном вопросе.

Помимо прочего российский лидер утвердил два новых праздника. Их в России будут отмечать 30 апреля и 8 сентября. Речь идет о Дне коренных малочисленных народов РФ и Дне языков народов РФ.