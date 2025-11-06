Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В курганском департаменте экономики нашли замену опытной экс-чиновнице

В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника управления стратегического планирования и прогнозирования. Место уволившейся опытной руководительницы Ксении Коробовой занял Владимир Михайлов — экс-глава отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

В департаменте экономразвития Курганской области назначили нового начальника ключевого управления.

В департаменте экономического развития Курганской области нашли нового начальника управления стратегического планирования и прогнозирования. Место уволившейся опытной руководительницы Ксении Коробовой занял Владимир Михайлов — экс-глава отдела государственных программ и контрольно-надзорной деятельности ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

«В курганском департаменте экономики нашли замену опытной экс-чиновнице Ксении Коробовой. Ее место на посту начальника управления стратегического менеджмента занял бывший начальник отдела государственных программ Владимир Михайлов», — сообщил инсайдер.

Кадровые перестановки подтверждются данными из справочной информации ведомства. Прежнее место Михайлова пока остается вакантным.

До ухода из госслужбы Коробова проработала в департаменте более 10 лет. До должности начальника управления она трудилась в ведомстве заведующей сектором экономического развития территорий и отраслей экономики, а также начальником отдела экономического развития территорий управления стратегического планирования и прогнозирования.

Ранее URA.RU писало, что в департаменте АПК Курганской области усилили экономический блок. Должность главного специалиста получила экс-руководительница отдела по управлению муниципальным имуществом и закупкам администрации Половинского округа Виктория Микова.