В курганском департаменте экономики нашли замену опытной экс-чиновнице

До ухода из госслужбы Коробова проработала в департаменте более 10 лет. До должности начальника управления она трудилась в ведомстве заведующей сектором экономического развития территорий и отраслей экономики, а также начальником отдела экономического развития территорий управления стратегического планирования и прогнозирования.