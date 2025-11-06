В мире опасаются начала гонки вооружений, однако она уже идет: почему так произошло

«Гонка вооружений в мире идет уже давно. После того, как США де-факто прекратили со своей стороны соблюдать очень многие международные соглашения об ограничении тех или иных категорий вооружений. У нас остался пока что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений», — заключил Малек Дудаков.