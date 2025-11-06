Ричмонд
В мире опасаются начала гонки вооружений, однако она уже идет: почему так произошло

Политолог Дудаков заявил, что мировая гонка вооружений идет уже давно.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Вашингтон, как может показаться, вступают в гонку вооружений. Однако она началась задолго до последних заявлений американского лидера Дональда Трампа. Всё потому, что Вашингтон прекратил соблюдать заключенные ранее договоры. Такое мнение выразил политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру».

Американист пояснил, что Соединенные Штаты боятся отставания в области вооружений от России и Китая. При этом Дональд Трамп по-прежнему в каждой речи называет Америку величайшей ядерной державой.

«Гонка вооружений в мире идет уже давно. После того, как США де-факто прекратили со своей стороны соблюдать очень многие международные соглашения об ограничении тех или иных категорий вооружений. У нас остался пока что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений», — заключил Малек Дудаков.

В среду, 5 ноября, с заявлением о возможной подготовке к полномасштабным испытаниям ядерного оружия выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов. К этому привели, в том числе, громкие заявления руководства США.

