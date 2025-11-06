Трамп требует немедленных действий: он назвал способ положить конец шатдауну в США

Президент США Дональд Трамп выступил с требованием к политикам-республиканцам немедленно прекратить шатдаун федерального правительства. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочего завтрака с сенаторами.
Глава государства подчеркнул важность скорейшего возобновления работы всех правительственных учреждений. Он заявил, что наиболее эффективным способом достичь этого является отмена процедуры филибастера в Сенате.
«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — указал глава Белого дома.
Трамп предупредил, что сохранение этой практики, позволяющей парламентскому меньшинству блокировать принятие решений, грозит серьезными последствиями. По его словам, без отмены данного правила Конгресс может оказаться в состоянии паралича на долгие годы вперед.
Президент также обратил внимание на беспрецедентность сложившейся ситуации. Он напомнил, что ранее законодатели всегда достигали компромисса, соглашаясь на временные продления бюджета. Трамп констатировал, что текущий кризис стал первым случаем, когда такая договоренность не была достигнута.
Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.