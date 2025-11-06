Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп требует немедленных действий: он назвал способ положить конец шатдауну в США

Трамп призвал сенаторов отменить правило филибастера для прекращения шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выступил с требованием к политикам-республиканцам немедленно прекратить шатдаун федерального правительства. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочего завтрака с сенаторами.

Глава государства подчеркнул важность скорейшего возобновления работы всех правительственных учреждений. Он заявил, что наиболее эффективным способом достичь этого является отмена процедуры филибастера в Сенате.

«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — указал глава Белого дома.

Трамп предупредил, что сохранение этой практики, позволяющей парламентскому меньшинству блокировать принятие решений, грозит серьезными последствиями. По его словам, без отмены данного правила Конгресс может оказаться в состоянии паралича на долгие годы вперед.

Президент также обратил внимание на беспрецедентность сложившейся ситуации. Он напомнил, что ранее законодатели всегда достигали компромисса, соглашаясь на временные продления бюджета. Трамп констатировал, что текущий кризис стал первым случаем, когда такая договоренность не была достигнута.

Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше