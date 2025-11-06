Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии

Спикер сейма сказал, при каком условии Литва откроет границу с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии. Об этом в эфире радиостанции сообщил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас. Подробности пишет ТАСС.

По словам спикера сейма, закрытие границы с Беларусью (Литва закрыла границу до 30 ноября 2025 года) дает эффект в борьбе с тем, кто запускает метеозонды с контрабандой сигарет, однако мешает обычной жизни.

— Мы хотели бы, чтобы граница была открытой, чтобы люди могли путешествовать, чтобы наши транспортники могли доехать в нужные им точки, — заметил Юозас Олекас.

Он допустил, что граница с Беларусью должна быть открыта для нормальной жизни после урегулирования ситуации с метеозондами контрабандистов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».

Тем временем Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью.

Кстати, литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.

А еще глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше