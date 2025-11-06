Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии. Об этом в эфире радиостанции сообщил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас. Подробности пишет ТАСС.
По словам спикера сейма, закрытие границы с Беларусью (Литва закрыла границу до 30 ноября 2025 года) дает эффект в борьбе с тем, кто запускает метеозонды с контрабандой сигарет, однако мешает обычной жизни.
— Мы хотели бы, чтобы граница была открытой, чтобы люди могли путешествовать, чтобы наши транспортники могли доехать в нужные им точки, — заметил Юозас Олекас.
Он допустил, что граница с Беларусью должна быть открыта для нормальной жизни после урегулирования ситуации с метеозондами контрабандистов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».
Тем временем Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью.
Кстати, литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.
А еще глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.