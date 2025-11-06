Выяснилось, что ВСУ начали использовать новое приложение для связи

На сайте производителя говорится, что Sonata — это защищённый корпоративный мессенджер с функцией обмена текстами, голосовыми и видеозвонками, а также сквозным шифрованием. Приложение можно установить на устройства с Android и iOS. Оно поддерживает смену IMEI и MAC-адресов и имеет встроенную защиту от взлома.