Выяснилось, что ВСУ начали использовать новое приложение для связи

Украинские военные начали переходить на мобильное приложение Sonata для служебного общения, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, командирам выдано распоряжение распространить среди военнослужащих индивидуальные QR-коды для активации программы. Каждый код закреплён за одной учётной записью и должен использоваться персонально.

Как выяснило агентство, разработчиком Sonata является украинская компания Dolya Communication Systems — партнёр американской Motorola Solutions и член американо-украинского делового совета. У компании есть разрешение на экспорт и импорт военной продукции, а среди заказчиков указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия.

На сайте производителя говорится, что Sonata — это защищённый корпоративный мессенджер с функцией обмена текстами, голосовыми и видеозвонками, а также сквозным шифрованием. Приложение можно установить на устройства с Android и iOS. Оно поддерживает смену IMEI и MAC-адресов и имеет встроенную защиту от взлома.

