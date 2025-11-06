Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии рассказали, почему Залужный отчитал Сырского

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отчитал действующего главкома украинской армии Александра Сырского. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt. Издание утверждает, что Залужный сделал выговор своему преемнику за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока ещё было время.

Источник: Life.ru

«Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, которого Зеленский депортировал в Лондон в качестве посла, сделал выговор своему преемнику Александру Сырскому за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока ещё было время», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что на Западе растет критика в адрес Владимира Зеленского. Его обвиняют в нежелании отдавать приказы об отступлении окружённых подразделений. Тем самым он обрекает их на гибель. Авторы пишут, что, по сведениям из украинских военных кругов, Зеленский, намеренно игнорирует запросы о выводе войск, стремясь произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что место Сырского на посту главкома ВСУ могут занять начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич. Первый рассматривается как приоритетный кандидат.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше