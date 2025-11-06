«Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, которого Зеленский депортировал в Лондон в качестве посла, сделал выговор своему преемнику Александру Сырскому за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока ещё было время», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что на Западе растет критика в адрес Владимира Зеленского. Его обвиняют в нежелании отдавать приказы об отступлении окружённых подразделений. Тем самым он обрекает их на гибель. Авторы пишут, что, по сведениям из украинских военных кругов, Зеленский, намеренно игнорирует запросы о выводе войск, стремясь произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что место Сырского на посту главкома ВСУ могут занять начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич. Первый рассматривается как приоритетный кандидат.
