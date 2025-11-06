В материале отмечается, что на Западе растет критика в адрес Владимира Зеленского. Его обвиняют в нежелании отдавать приказы об отступлении окружённых подразделений. Тем самым он обрекает их на гибель. Авторы пишут, что, по сведениям из украинских военных кругов, Зеленский, намеренно игнорирует запросы о выводе войск, стремясь произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.