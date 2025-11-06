Объяснено, что Еврокомиссия не имеет законных оснований изымать активы России

Юрист Вероника Сиверова заявила РИА «Новости», что Еврокомиссия не сможет легально изъять замороженные российские активы, находящиеся в Европе. По её словам, идея использовать эти средства для «репарационного кредита» Украине нарушает принцип суверенного иммунитета.
Эксперт объяснила, что страны ЕС понимают юридические риски и рассматривают альтернативу — обмен активов на облигации. Согласно схеме, российские средства из депозитария Euroclear могут быть переведены в специальную компанию (SPV), подконтрольную правительствам ЕС. Взамен Еврокомиссия выпустит бескупонные облигации для Euroclear.
Такой подход позволил бы избежать прямой конфискации и привлечь капитал с рынка для помощи Украине. Однако Сиверова подчеркнула, что даже эта схема может быть признана международными судами незаконной. В этом случае вся ответственность ляжет на Бельгию и сам Euroclear.
Ранее на саммите ЕС 23 октября страны не смогли прийти к согласию по вопросу использования российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Брюссель будет блокировать конфискацию, если риски ответных действий Москвы не будут разделены между всеми членами союза. По данным Corriere della Sera, Италия и Франция также выступили против использования активов России из-за возможных финансовых последствий.
