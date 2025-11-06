Отступление боевиков ВСУ из Красноармейска сняли с дрона

В Сети появились снятые с дрона кадры отступления группы украинских боевиков из Красноармейска.
На опубликованном видео группа военнослужащих ВСУ продвигается цепочкой по лесополосе, безуспешно пытаясь укрыться за деревьями. По отступающим украинским боевикам наносит удары артиллерия.
«ВСУ побежали из Покровска (Красноармейск — прим. ред.)… Цепочка солдат ВСУ налегке пытается выскользнуть из котла. Мы видим, как по ним работают артиллеристы. И вероятно потом отработают и “птичники”», — прокомментировал видео военный блогер Юрий Подоляка.
По данным военкора Юрия Котенка, по отступающим украинским военным ударили минометы.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о недопущении российскими военными прорыва украинских боевиков из кольца окружения в Красноармейске.