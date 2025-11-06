Отступление боевиков ВСУ из Красноармейска сняли с дрона

«ВСУ побежали из Покровска (Красноармейск — прим. ред.)… Цепочка солдат ВСУ налегке пытается выскользнуть из котла. Мы видим, как по ним работают артиллеристы. И вероятно потом отработают и “птичники”», — прокомментировал видео военный блогер Юрий Подоляка.