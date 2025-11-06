Ричмонд
Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

ЕК считает, что получение россиянами гражданства Сербии «представляет потенциальные риски для безопасности ЕС», поскольку обладатели сербских паспортов могут въезжать в союз без виз.

Источник: Reuters

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам: это может угрожать безопасности ЕС, поскольку с сербскими документами российские граждане получают право на безвизовый въезд в Евросоюз, говорится в докладе ЕК по стране за 2025 год.

Сербия предприняла шаги по согласованию визовой политики с европейской, в частности, в вопросах визового режим для граждан Кувейта, Монголии, Омана и Катара, говорится в докладе.

"Однако визовая политика Сербии по-прежнему лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, [гражданам] которых требуется виза [для въезда]. Приобретение права безвизового въезда в ЕС.

для граждан России путем предоставления им сербского гражданства представляет потенциальные риски для безопасности ЕС", — утверждается в документе.

С 2022 года Сербия стала одним из ключевых направлений эмиграции для россиян. По данным сербского МВД, в 2022—2024 годах россияне получили более 100 тыс. ВНЖ в стране. В 2023 году сербское гражданство получили 532 гражданина России, а в 2024 году — 188 россиян, что почти в три раза меньше.

В рамках процесса вступления в Евросоюз все страны — кандидаты на членство должны переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель, это обязательное условие для вступления в сообщество. Оно подразумевает присоединение к внешнеполитическим решениям Евросоюза. Выполнение этого отдельно взятого условия не гарантирует приема.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям (политические, экономические, законодательные). Ключевые требования включают: стабильную демократию, верховенство закона и защиту прав человека, функциональную рыночную экономику, а также способность принять обязательства, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Также существуют Маастрихтские критерии (географические и общеполитические), формально необходимые для вступления в еврозону и использования евро как официальной валюты.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз в марте 2012 года. Сербский президент Александр Вучич неоднократно говорил, что Белград остается приверженным европейскому пути. В 2024 году он назвал стратегической целью членство Сербии в Евросоюзе, подчеркнув, что вместе с тем страна проводит независимую политику в отношении Москвы.

По мнению Вучича, отказ присоединиться к санкциям ЕС в отношении России является главной причиной, которая отдаляет Сербию от присоединения к союзу.

