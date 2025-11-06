Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

С 2022 года Сербия стала одним из ключевых направлений эмиграции для россиян. По данным сербского МВД, в 2022—2024 годах россияне получили более 100 тыс. ВНЖ в стране. В 2023 году сербское гражданство получили 532 гражданина России, а в 2024 году — 188 россиян, что почти в три раза меньше.