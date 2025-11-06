Ранее сообщалось, что в подразделениях украинской армии, расположенных в районе населённого пункта Садки Сумской области, солдаты дезертируют из-за недостатка снабжения и постоянных атак со стороны группировки войск «Север». Кроме того, российские вооружённые силы отразили три попытки украинских штурмовых групп прорваться в районах Юнаковки, Алексеевки и Варачино, применив комплексное огневое поражение.