Раскрыто, что новый дрон «Князь Вещий Олег» оказался почти неуязвимым для ВСУ

Российские военные начали использовать новейший разведывательный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), который способен работать на расстоянии до 45 километров. Об этом сообщил гендиректор центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
По его словам, дрон показал неожиданно высокую выживаемость, поскольку украинские военные часто путают его со своими аппаратами. Благодаря этому КВО успешно действует в районах Сум и Харькова. Однако Чадаев отметил, что со временем противник научится отличать этот тип беспилотников.
Разработка КВО началась из-за сложных условий боевых действий и массового уничтожения разведывательных дронов обеими сторонами. По словам разработчика, цель проекта — создать дешевый и ремонтопригодный аппарат, который при этом способен выполнять задачи дорогостоящих моделей.
Дрон прост в обслуживании: его детали можно напечатать на 3D-принтере, а запуск не требует сложного оборудования. Он используется для разведки, корректировки огня и передачи данных другим беспилотникам.
КВО работает в связке с ударным FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский». Системы двух аппаратов интегрированы, что позволяет оператору видеть поле боя глазами обоих дронов и получать точные данные для целеуказания.
