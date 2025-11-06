Раскрыто, что новый дрон «Князь Вещий Олег» оказался почти неуязвимым для ВСУ

По его словам, дрон показал неожиданно высокую выживаемость, поскольку украинские военные часто путают его со своими аппаратами. Благодаря этому КВО успешно действует в районах Сум и Харькова. Однако Чадаев отметил, что со временем противник научится отличать этот тип беспилотников.