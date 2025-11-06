Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Днепропетровщине из-за взрывов повреждены энергообъекты

По информации источников, в районе города Каменское прогремели более 20 взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области в результате взрывов получили повреждения энергообъекты, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации источников канала, повреждены ТЭЦ и железнодорожная подстанция в городе Каменское, в районе которого зафиксировано более двух десятков взрывов.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Каменском прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Напомним, в минувшую субботу стало известно о повреждении в результате взрывов инфраструктуры в Синельниковском районе Днепропетровской области.