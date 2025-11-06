На Днепропетровщине из-за взрывов повреждены энергообъекты

В Днепропетровской области в результате взрывов получили повреждения энергообъекты, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации источников канала, повреждены ТЭЦ и железнодорожная подстанция в городе Каменское, в районе которого зафиксировано более двух десятков взрывов.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Каменском прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Напомним, в минувшую субботу стало известно о повреждении в результате взрывов инфраструктуры в Синельниковском районе Днепропетровской области.