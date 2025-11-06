Токаев встретится в США с Трампом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в США, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом и примет участие в саммите «Центральная Азия — США», сообщила пресс-служба казахстанского главы.
Там уточнили, что Токаева встретил первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Кристофер Ландау и что встреча с Трампом состоится завтра.
В следующую среду, 12 ноября, президент Казахстана, как объявлял он сам, посетит с визитом Россию. В конце октября он созванивался с главой РФ Владимиром Путиным, и в ходе разговора обсуждалась, в частности, подготовка к его приезду.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше