Токаев встретится в США с Трампом

Президент Казахстана прибыл в Штаты с визитом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в США, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом и примет участие в саммите «Центральная Азия — США», сообщила пресс-служба казахстанского главы.

Там уточнили, что Токаева встретил первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Кристофер Ландау и что встреча с Трампом состоится завтра.

В следующую среду, 12 ноября, президент Казахстана, как объявлял он сам, посетит с визитом Россию. В конце октября он созванивался с главой РФ Владимиром Путиным, и в ходе разговора обсуждалась, в частности, подготовка к его приезду.

