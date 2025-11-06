Ричмонд
Россия впервые с 90-х отправила Армении зерно через Азербайджан

Россия впервые с 1990-х поставила Армении зерно через азербайджанскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ. Свыше тысячи тонн пшеницы отправились со станции Димитровград в Ульяновской области и следуют к станции Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

«РЖД организовали отправку более 1 тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу», — сообщает ведомство.

Отмечается, что данный маршрут не использовался с 90-х годов. До конца января 2026 года планируется отправить ещё 132 вагона с зерновыми грузами.

Ранее сообщалось, что в России собрали рекордный урожай зерна весом более 135 млн тонн. Это на 9 млн тонн больше, чем в прошлом году на ту же дату.