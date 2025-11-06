Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, бывший дипломат ООН с 34-летним стажем, заявил, что Европа ошибочно рассчитывает использовать замороженные российские активы, полагая, будто Россия проиграет войну. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.
По словам политика, ещё в резолюциях Европарламента предлагалось ежегодно выделять Украине 0,25% совокупного ВВП стран ЕС, но этого не произошло. Теперь, из-за нехватки средств, Брюссель хочет направить на помощь Киеву деньги, замороженные у россиян. Шуленбург подчеркнул, что этот подход основан на ошибочном убеждении — будто Россия потерпит поражение. «Но этого не произойдёт, и Украине нужно это понять», — отметил он.
После начала конфликта страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских резервов, из которых свыше 200 миллиардов находятся в Европе, главным образом в клиринговой системе Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль Евросоюз перевёл Украине более 10 миллиардов евро доходов от этих активов. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под залог замороженных российских средств, которые Украина начнёт возвращать только после выплаты Россией «репараций».
В Москве подобные инициативы назвали воровством. МИД РФ подчеркнул, что речь идёт не только о частных, но и о государственных активах. В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переведены на спецсчета «С», а их вывод возможен только с разрешения правительственной комиссии.
