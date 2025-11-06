В Европарламенте признали, что РФ не проиграет войну, а Украина должна это понять

По словам политика, ещё в резолюциях Европарламента предлагалось ежегодно выделять Украине 0,25% совокупного ВВП стран ЕС, но этого не произошло. Теперь, из-за нехватки средств, Брюссель хочет направить на помощь Киеву деньги, замороженные у россиян. Шуленбург подчеркнул, что этот подход основан на ошибочном убеждении — будто Россия потерпит поражение. «Но этого не произойдёт, и Украине нужно это понять», — отметил он.