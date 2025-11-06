Ричмонд
Депутат Европарламента призвал Украину понять, что ей не победить Россию

В Европе считают нереалистичным ожидание победы Украины над Россией и дальнейшую конфискацию российских замороженных активов в пользу Киева. Такое мнение выразил немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в подкасте The Greater Eurasia.

Источник: Life.ru

«Мы все ещё думаем, что они проигрывают. Этого не произойдёт. Ничего из этого не произойдёт. И Украине нужно это понять», — сказал он в эфире подкаста The Greater Eurasia на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена.

По его словам, в ЕС обсуждают передачу Киеву доходов от российских активов, рассчитывая, что «проиграв войну, Россия выплатит эти деньги», однако подобные предположения не соответствуют реальной ситуации. Он указал, что у Украины нет возможности одержать военную победу, а Евросоюз при этом не располагает достаточными собственными ресурсами для финансирования Киева.

Фон дер Шуленбург отметил, что ЕС ранее пообещал ежегодно передавать Украине 0,25% от совокупного ВВП стран объединения, но у них нет собственных средств для передачи Киеву.

В Евросоюзе продолжаются споры о возможном использовании замороженных российских активов, сумма которых превышает €200 млрд. Франция, Италия и Бельгия выражают сомнения в целесообразности таких мер. На последнем саммите в Брюсселе решения принято не было. Москва ранее предупредила, что конфискация её активов повлечёт ответные шаги.

Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к’воровству", выплаты полной суммы с начислением процентов. Ответственность за подобные действия ляжет не только на нынешние правительства европейских стран, но и на будущие поколения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

