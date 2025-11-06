На Западе обвинили режим Зеленского в преступлениях против украинцев

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пытали проживающего в Харькове отца россиянки, присылая ей кадры избиений, чтобы завербовать её и заставить собирать данные о передвижениях российских военных. Отец Анастасии Быковой из Белгородской области развёлся с её матерью и переехал в Харьков в 2000-м году. Украинского паспорта у него не было. 27 июля ей с номера отца пришло сообщение с ультиматумом: она отдаст им свой аккаунт в Телеграм, если жизнь отца ей дорога. Отец женщины скончался 8 сентября. Причиной смерти сотрудники СБУ назвали отравление алкоголем.