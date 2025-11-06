Лебедев: на Днепропетровщине под удар попало крупное скопление боевиков ВСУ

В Днепропетровской области нанесен удар по крупному скоплению украинских боевиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, под удар попали военнослужащие ВСУ в поселке Петропавловка, которых предполагалось задействовать в боях на красноармейском направлении.
Лебедев сообщил также, что в днепропетровском городе Каменское могли попасть под удар вагоны с украинскими боевиками.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения удара по месту проведения совещания офицеров ВСУ в Запорожской области.