Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией ночью сбили 75 БПЛА. Военная операция, день 1352-й

Ночью средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами. В Волгограде украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР бойцы ВСУ добровольно сдались в плен, так как их бросило командование, выяснил ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:35 Актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла территорию Украины пешком, пишет Politico.

08:32 Агенты СБУ планировали посещать процесс по убийству генерала Игоря Кириллова для получения информации с целью совершения новых терактов — ТАСС.

08:23 ⚡️Ночью средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, рассказали в Минобороны.

08:19 «Страна.ua» пишет о взрыве в Каменском Днепропетровской области Украины.

08:13 Новейший оптоволоконный беспилотник «Князь Вещий Олег» для разведки начали применять в зоне СВО, рассказал ТАСС гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Украинцы путают его со своими БПЛА и реже сбивают.

08:07 В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР бойцы ВСУ добровольно сдались в плен, поскольку их бросило командование, передал ТАСС со ссылкой на МО.

08:03 ⚡️В Волгограде украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, погиб мужчина, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1352-й день военной операции на Украине.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше