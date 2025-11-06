Над Россией ночью сбили 75 БПЛА. Военная операция, день 1352-й

08:35 Актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла территорию Украины пешком, пишет Politico.
08:32 Агенты СБУ планировали посещать процесс по убийству генерала Игоря Кириллова для получения информации с целью совершения новых терактов — ТАСС.
08:23 ⚡️Ночью средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, рассказали в Минобороны.
08:19 «Страна.ua» пишет о взрыве в Каменском Днепропетровской области Украины.
08:13 Новейший оптоволоконный беспилотник «Князь Вещий Олег» для разведки начали применять в зоне СВО, рассказал ТАСС гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Украинцы путают его со своими БПЛА и реже сбивают.
08:07 В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР бойцы ВСУ добровольно сдались в плен, поскольку их бросило командование, передал ТАСС со ссылкой на МО.
08:03 ⚡️В Волгограде украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, погиб мужчина, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1352-й день военной операции на Украине.