«Кому они сделали хуже?» Госсекретарь Совбеза Вольфович назвал угрозу от закрытия Литвой и Польшей границ с Беларусью

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал угрозу от закрытия границ Литвой и Польшей. Подробности пишет БелТА.
По словам Вольфовича, белорусская сторона пытается вести диалог, найти точки соприкосновения с любой из стран-соседок. Он напомнил, что недавно над Беларусью видели БПЛА, направляющиеся в сторону Польши.
— Мы сделали жест, заранее предупредили руководство Польши. Что-то мы сбили на своей территории, что-то не смогли, но мы это контролировали и видели, и мы проинформировали Польшу, — заметил госсекретарь Совбеза.
Александр Вольфович добавил, что у поляков была растерянности, неготовность, подчеркнув:
— Поляки вместо того, чтобы конструктивно сказать спасибо, наладить диалог и объективно разобраться в причинах, взяли и на неделю закрыли границу (подробнее — здесь). Кому они сделали хуже? Прежде всего себе, своему населению. Государственный секретарь Совета безопасности прокомментировал подобные действия и со стороны Литва (Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября):
— Литовцы смотрите что делают: закрыли пункты пропуска. Более 1,5 тыс. литовских грузовиков остались на белорусской территории.
Вольфович сообщил, что подобные действия со стороны Польши и Литвы являются угрозой стабильности не для Беларуси, а для других стран, чьи грузы едут с Востока на Запад и в обратном направлении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».
Тем временем правительство Беларуси приняло ответные меры на закрытие Литвой границы.
Кстати, Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.
Вместе с тем Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года.