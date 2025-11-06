Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кому они сделали хуже?» Госсекретарь Совбеза Вольфович назвал угрозу от закрытия Литвой и Польшей границ с Беларусью

Совбез Беларуси назвал угрозу от закрытия границ Литвой и Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал угрозу от закрытия границ Литвой и Польшей. Подробности пишет БелТА.

По словам Вольфовича, белорусская сторона пытается вести диалог, найти точки соприкосновения с любой из стран-соседок. Он напомнил, что недавно над Беларусью видели БПЛА, направляющиеся в сторону Польши.

— Мы сделали жест, заранее предупредили руководство Польши. Что-то мы сбили на своей территории, что-то не смогли, но мы это контролировали и видели, и мы проинформировали Польшу, — заметил госсекретарь Совбеза.

Александр Вольфович добавил, что у поляков была растерянности, неготовность, подчеркнув:

— Поляки вместо того, чтобы конструктивно сказать спасибо, наладить диалог и объективно разобраться в причинах, взяли и на неделю закрыли границу (подробнее — здесь). Кому они сделали хуже? Прежде всего себе, своему населению. Государственный секретарь Совета безопасности прокомментировал подобные действия и со стороны Литва (Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября):

— Литовцы смотрите что делают: закрыли пункты пропуска. Более 1,5 тыс. литовских грузовиков остались на белорусской территории.

Вольфович сообщил, что подобные действия со стороны Польши и Литвы являются угрозой стабильности не для Беларуси, а для других стран, чьи грузы едут с Востока на Запад и в обратном направлении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».

Тем временем правительство Беларуси приняло ответные меры на закрытие Литвой границы.

Кстати, Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.

Вместе с тем Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше