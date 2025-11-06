Стало известно, что Токаев прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, где планирует провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и принять участие в саммите «Центральная Азия — США». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В аэропорту Токаева встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Как уточняется, переговоры с Трампом и участие в саммите C5+1 запланированы на завтра.
Инициатива C5+1 объединяет США и пять стран Центральной Азии. Формат создан в 2015 году для развития политического и экономического сотрудничества, а также укрепления стратегического диалога между странами региона и Вашингтоном.
Ранее Токаев провёл встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, где стороны обсудили ситуацию на Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома.
Кроме того, 12 ноября глава Казахстана намерен посетить Россию. В октябре он уже проводил телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась подготовка к предстоящему визиту.
