В Кремле ответили на вопрос о дате послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял решения о возможной дате оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом газеты «Ведомости».
Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства самостоятельно определяет оптимальное время для этого важного события.
«Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет», — заключил Песков.
По информации источников издания, в настоящее время активная подготовка к посланию не ведется. Один из собеседников в аппарате правительства уточнил, что соответствующая работа начиналась в феврале текущего года, но впоследствии была приостановлена.
Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что прием вопросов для очередной прямой линии с Владимиром Путиным в этом году пройдет с применением технологий искусственного интеллекта.