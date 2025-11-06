Ричмонд
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Федеральному собранию

Песков сообщил, что президент Путин не определился с датой послания парламенту.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял решения о возможной дате оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом газеты «Ведомости».

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства самостоятельно определяет оптимальное время для этого важного события.

«Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет», — заключил Песков.

По информации источников издания, в настоящее время активная подготовка к посланию не ведется. Один из собеседников в аппарате правительства уточнил, что соответствующая работа начиналась в феврале текущего года, но впоследствии была приостановлена.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что прием вопросов для очередной прямой линии с Владимиром Путиным в этом году пройдет с применением технологий искусственного интеллекта.

