WSJ: Трамп пока сомневается по поводу силовой операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пока не решил окончательно на счет проведения военной операции в Венесуэле. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Собеседники издания утверждают, что о своих сомнениях по поводу силового сценария для отстранения от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро глава Белого дома недавно рассказал представителям американской администрации высокого ранга. При этом Трамп продолжает интересоваться у своих помощников вариантами возможной военной операции.
Как отмечает газета, временных рамок для принятия решения нет. Трампу предложено несколько подходов, среди которых ужесточение санкций, усиление поддержки оппозиции, наращивание военного присутствия в регионе, повышение пошлин в отношении стран, импортирующих нефть из Венесуэлы, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов.
США обвиняют власти Венесуэлы в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Американские ВМС разместили в Карибском море восемь кораблей, атомную подлодку и 10 тыс. военнослужащих.
Ранее Трамп заявил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены».