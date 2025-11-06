WSJ: Трамп пока сомневается по поводу силовой операции в Венесуэле

Собеседники издания утверждают, что о своих сомнениях по поводу силового сценария для отстранения от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро глава Белого дома недавно рассказал представителям американской администрации высокого ранга. При этом Трамп продолжает интересоваться у своих помощников вариантами возможной военной операции.