Прокуратура США предлагала Эпштейну сдать Трампа и обрести свободу

Маск, в свою очередь, заявлял, что в числе клиентов Эпштейна было много видных демократов и их спонсоров. При этом, хотя в материалах дела фигурировало и имя Дональда Трампа, представители ФБР пояснили, что сам по себе этот факт не доказывает его причастности к противоправной деятельности.