В США узнали о сомнениях Трампа насчёт военной операции в Венесуэле

Поводом для эскалации стали обвинения Вашингтона в адрес властей Венесуэлы в «недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков». В регионе уже размещены значительные силы ВМС США. При этом 31 октября Трамп заявил, что «не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы». В ответ президент Мадуро проинформировал о принятии плана комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии.