В США узнали о сомнениях Трампа насчёт военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

По их данным, глава Белого дома высказал высокопоставленным представителям администрации свои сомнения по поводу силового сценария отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, как отмечает издание, Трамп продолжает интересоваться у помощников вариантами возможной операции.

Временных рамок для решения нет, пишет WSJ. Трампу предложили ряд подходов, включая ужесточение санкций, повышение пошлин для импортёров венесуэльской нефти, усиление поддержки оппозиции, наращивание военного присутствия, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов.

Поводом для эскалации стали обвинения Вашингтона в адрес властей Венесуэлы в «недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков». В регионе уже размещены значительные силы ВМС США. При этом 31 октября Трамп заявил, что «не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы». В ответ президент Мадуро проинформировал о принятии плана комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

