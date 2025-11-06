В Башкирии предложили установить сроки для отмены дарения

Курултай Башкирии направил в Государственную Думу законодательную инициативу, которая определяет конкретные сроки для реализации права на отмену дарения. Ранее эти поправки в Гражданский кодекс РФ получили одобрение Совета законодателей России.
Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, законопроект касается ситуаций, когда даритель переживает того, кому подарил имущество. В настоящее время при наличии соответствующего условия в договоре даритель может в одностороннем порядке вернуть собственность, однако сроки для такого возврата законодательно не установлены.
Отсутствие четких временных рамок создаёт правовую неопределенность. Депутаты предлагают установить предельный период для реализации этого права. Это позволит наследникам и другим заинтересованным лицам понимать, вернёт ли даритель имущество или оно перейдёт в состав наследства, что поможет избежать возможных судебных разбирательств.
Согласно проекту, отмена дарения должна осуществляться в те же сроки, что и принятие наследства, в течение шести месяцев.