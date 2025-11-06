В Башкирии предложили установить сроки для отмены дарения

Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, законопроект касается ситуаций, когда даритель переживает того, кому подарил имущество. В настоящее время при наличии соответствующего условия в договоре даритель может в одностороннем порядке вернуть собственность, однако сроки для такого возврата законодательно не установлены.