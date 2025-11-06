Лебедев: под Черниговом под удар попали казарма и склад ВСУ

В ночь на четверг в Черниговской области нанесены удары по складу и казарме ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, поражены объекты противника в пригороде Чернигова. Лебедев сообщил, что в результате ударов ВСУ понесли большие потери.
«Есть много погибших ВСУ», — написал координатор подполья.
Ранее стало известно о нанесении удара по большому скоплению украинских боевиков в поселке Петропавловка Днепропетровской области.
Также сообщалось, что в днепропетровском городе Каменское под удар могли попасть вагоны с военнослужащими ВСУ.