Экс-глава Игарки заявил о персональном уголовном преследовании Сергея Натарова

Напомним, среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался, а глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев заявил, что Сергей Натаров вообще не имеет никакого отношения к поставкам товаров в Игарку.