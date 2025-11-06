Экс-глава Игарки заявил о персональном уголовном преследовании Сергея Натарова

Адвокат Александр Хропот, защищающий экс-депутата Госдумы и зампредседателя Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, заявил об избирательном правоприменении против своего клиента.
По его словам, 5 ноября в суде бывший глава Игарки Евгений Никитин в ходе своего допроса сообщил, что наряду с ООО «Ресурс», который был одним из поставщиков товарно-материальных ценностей для нужд Игарки в 2016—2018 гг., были и другие поставщики.
«По официальным данным УФНС Красноярского края, которые суд истребовал по нашему ходатайству, наряду с ООО “Ресурс” поставки товаров осуществляли десятки других предприятий: ООО “Далс”, “Рестро”, “Турис”, “Паритет”, “Дом хозтоваров” и многие другие на равных условиях. Но уголовные дела возбуждены только по поставкам со стороны ООО “Ресурс”, тогда как остальные компании почему-то не вызвали интереса ни у прокуратуры, ни у Следственного комитета», — отметил Хропот.
«Мы считаем это избирательным правоприменением против Сергея Натарова. Никитин подчеркнул, что сообщал об этих фактах ещё во время следствия. Мы видим, как из экономического вопроса сделали уголовное дело, лишь потому, что речь идёт о человеке с активной гражданской и политической позицией», — уверен адвокат Сергея Натарова.
Напомним, среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался, а глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев заявил, что Сергей Натаров вообще не имеет никакого отношения к поставкам товаров в Игарку.