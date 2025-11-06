Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кругом трупы. 7 дней без еды»: Пленный ВСУшник в слезах описал ад в «‎котле» Покровска

Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины рассказали, что решили добровольно сдаться под Покровском (Красноармейском), так как оказались в окружении и не получали поддержку. По их словам, они длительное время находились под постоянными обстрелами и не имели возможности пополнить запасы еды, воды и боеприпасов. Один из пленных, Геннадий Чернадчук, сообщил, что они скрывались в подвалах и укрытиях, а часть личного состава была ранена, кругом валялись трупы.

Источник: Life.ru

Видео © Минобороны РФ.

«Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё», — описал боец ад в «котле» со слезами на глазах.

По словам пленных, снабжение не удавалось наладить даже с использованием беспилотников, и они могли оставаться без пищи по 4−7 дней, находя еду в разрушенных зданиях и подвалах. Попытки других подразделений выйти на связь или прорваться, по словам пленных, успеха не имели. Другой военнослужащий, Юрий Довганюк, отметил, что число раненых растёт, а предоставить им медицинскую помощь сложно из-за отсутствия медикаментов:

«Ни еды, ни медикаментов, ничего… Поэтому как бы либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна — лечь в землю».

Ранее Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Солдаты потеряли надежду вырваться из котла и увидели единственный шанс выжить — сдаться в плен.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.