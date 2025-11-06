«Кругом трупы. 7 дней без еды»: Пленный ВСУшник в слезах описал ад в «‎котле» Покровска

Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины рассказали, что решили добровольно сдаться под Покровском (Красноармейском), так как оказались в окружении и не получали поддержку. По их словам, они длительное время находились под постоянными обстрелами и не имели возможности пополнить запасы еды, воды и боеприпасов. Один из пленных, Геннадий Чернадчук, сообщил, что они скрывались в подвалах и укрытиях, а часть личного состава была ранена, кругом валялись трупы.