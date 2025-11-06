«Кругом трупы. 7 дней без еды»: Пленный ВСУшник в слезах описал ад в «‎котле» Покровска

Видео © Минобороны РФ.
«Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, всё», — описал боец ад в «котле» со слезами на глазах.
По словам пленных, снабжение не удавалось наладить даже с использованием беспилотников, и они могли оставаться без пищи по 4−7 дней, находя еду в разрушенных зданиях и подвалах. Попытки других подразделений выйти на связь или прорваться, по словам пленных, успеха не имели. Другой военнослужащий, Юрий Довганюк, отметил, что число раненых растёт, а предоставить им медицинскую помощь сложно из-за отсутствия медикаментов:
«Ни еды, ни медикаментов, ничего… Поэтому как бы либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна — лечь в землю».
Ранее Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Солдаты потеряли надежду вырваться из котла и увидели единственный шанс выжить — сдаться в плен.
