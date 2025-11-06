Выяснилось, что Великобритания заявила о готовности коалиции по Украине к миру

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что так называемая «коалиция желающих» — группа стран, поддерживающих Украину, — готова к обеспечению мира в случае прекращения боевых действий. Об этом сообщает Politico.
Хили подчеркнул, что работа коалиции регулярно обновляется, чтобы союзники могли быть готовы «в любой момент вмешаться и помочь установить мир». По данным издания, штаб-квартира объединения расположена в Париже, а в его составе действуют британские военные высокого ранга.
Заявление министра прозвучало после встречи Объединённого экспедиционного корпуса в Будапеште, где было подписано новое соглашение о партнёрстве с Украиной.
Ранее Хили высказывал мнение, что возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом могли бы стать шагом к диалогу по Украине. По его словам, Трамп — «та фигура, которая способна усадить Путина за стол переговоров».
Читайте также: Раскрыто, что Британия переживает системный кризис, ставящий будущее под угрозу.