Володин призвал Минцифры как можно скорее ввести в оборот детские SIM-карты

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости скорейшего введения в оборот специальных SIM-карт для детей. Соответствующее обращение он разместил в своем канале в социальной сети MAX.
Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что депутатский корпус полностью поддерживает эту инициативу. Он также отметил, что в случае необходимости законодатели оперативно подготовят и примут все требуемые поправки в федеральное законодательство.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках форума поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил о планах ведомства по введению детских SIM-карт. По его словам, они будут оформляться исключительно с согласия родителей или законных представителей. Новый сервис предоставит взрослым возможность отслеживать местоположение детей без подачи дополнительных официальных заявлений.