Рютте язвительно высказался о реакции НАТО на приказ Путина о ядерных испытаниях

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался в ответ на вопрос о возможной реакции альянса на ядерные испытания в России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.

Источник: Life.ru

Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Рютте попросили высказаться о прошедшем заседании Совбеза РФ, где обсуждалась целесообразность возобновления ядерных испытаний, и уточнить позицию НАТО.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — язвительно ответил Рютте.

На самом деле, мир не много потеряет от отсутсвия комментариев Рютте, поскольку в них почти никогда не бывает чего-то конструктивного. Чаще это просто красиво сложенные слова, которые кто-то на Западе хочет услышать. В посольстве РФ отмечали, что учить генсека НАТО и дипломатов его уровня вежливости бессмысленно, поскольку хамские выпады — это само их естество.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

