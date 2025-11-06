Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Рютте попросили высказаться о прошедшем заседании Совбеза РФ, где обсуждалась целесообразность возобновления ядерных испытаний, и уточнить позицию НАТО.
«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — язвительно ответил Рютте.
На самом деле, мир не много потеряет от отсутсвия комментариев Рютте, поскольку в них почти никогда не бывает чего-то конструктивного. Чаще это просто красиво сложенные слова, которые кто-то на Западе хочет услышать. В посольстве РФ отмечали, что учить генсека НАТО и дипломатов его уровня вежливости бессмысленно, поскольку хамские выпады — это само их естество.
