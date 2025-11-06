На самом деле, мир не много потеряет от отсутсвия комментариев Рютте, поскольку в них почти никогда не бывает чего-то конструктивного. Чаще это просто красиво сложенные слова, которые кто-то на Западе хочет услышать. В посольстве РФ отмечали, что учить генсека НАТО и дипломатов его уровня вежливости бессмысленно, поскольку хамские выпады — это само их естество.