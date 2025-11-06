Ричмонд
После спора о «токал» Баян Максаткызы предложила ввести в Казахстане многомужество

Баян Алагузова предложила узаконить многомужество в Казахстане, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Казахстанский продюсер Баян Алагузова ответила на резонансное заявление депутата Мажилиса Абзала Куспана, предложившего узаконить институт «токал» — вторых и третьих неофициальных жён. В своём комментарии Алагузова выступила против этой идеи и в ответ предложила легализовать многомужество.

«В ответ предлагаю узаконить многомужество. Почему нет? Мужчинам можно, а женщинам нет? Мы живём в светском государстве, где законом закреплено равноправие. Как понимать, когда представители власти предлагают жить по шариату?» — заявила продюсер.

Ранее депутат Абзал Куспан отметил, что с «токал» живут многие состоятельные мужчины, в том числе чиновники. Он напомнил о древнем казахском обычае «әмеңгерлік», когда мужчина брал под опеку вдову умершего брата, чтобы та не осталась без поддержки. Однако, по его словам, сегодня этот обычай «выродился в забаву богатых», где роль вторых жён исполняют молодые девушки.

Куспан предложил вынести вопрос на общественное обсуждение и поручить юристам разработать возможный правовой механизм регулирования подобных отношений.

Высказывание депутата вызвало бурную реакцию в обществе — пользователи активно обсуждают, где проходит грань между традицией и равноправием.