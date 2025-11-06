После спора о «токал» Баян Максаткызы предложила ввести в Казахстане многомужество

Ранее депутат Абзал Куспан отметил, что с «токал» живут многие состоятельные мужчины, в том числе чиновники. Он напомнил о древнем казахском обычае «әмеңгерлік», когда мужчина брал под опеку вдову умершего брата, чтобы та не осталась без поддержки. Однако, по его словам, сегодня этот обычай «выродился в забаву богатых», где роль вторых жён исполняют молодые девушки.