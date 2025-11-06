«Лучшие лётчики и пехотинцы»: Награждение «‎элиты» ВСУ на плацу перешло в похороны

Точное число погибших неизвестно, однако Оперативно-тактическая группа Украины «Восток», ответственная за восточный сектор страны, подтвердила факт попадания российских ракет. По словам украинского журналиста Дмитрия Святненко, «лучшие лётчики и пехотинцы бригады» были собраны на плацу для награждения.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало проверку соблюдения протоколов безопасности во время воздушной тревоги и обеспечения укрытиями военнослужащих на базе.
Ранее Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Солдаты потеряли надежду вырваться из котла и увидели единственный шанс выжить. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.