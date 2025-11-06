«Лучшие лётчики и пехотинцы»: Награждение «‎элиты» ВСУ на плацу перешло в похороны

Ранее Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Солдаты потеряли надежду вырваться из котла и увидели единственный шанс выжить. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.