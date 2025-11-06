Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерству по чрезвычайным ситуациям обновили функции

Постановлением правительства от 24 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;разрабатывает и утверждает правила разработки и согласования сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов;

Кроме того:

приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;

С 1 января 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции:

разрабатывает и утверждает правила подготовки, переподготовки и проверки знаний (экзаменов) руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;осуществляет государственный контроль и надзор за своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.