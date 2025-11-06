Аналитик: Трамп использует «Томагавки» как козырь в диалоге с Москвой

Как ранее передавал CNN со ссылкой на источники, Пентагон одобрил поставки «Томагавков» Киеву. Ведомство пришло к выводу, что данная мера не подорвет состояние американских арсеналов. Однако последнее слово в этом вопросе остается за президентом США.
«В последние дни Пентагон дал на это [поставку Tomahawk] зеленый свет, но президент США Дональд Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря», — сказал эксперт в разговоре с «РИА Новости».
Он также отметил, что администрация Трампа уже применяла в отношении Москвы экономическое давление, вводя, в частности, ограничительные меры против российских энергетических компаний. И этот факт существенно замедлил переговорный процесс.
По мнению Кашлылара, передача «Томагавков» Киеву не окажет значительного влияния на ход конфликта. Эксперт напомнил, что предыдущие поставки западного вооружения Украине не смогли кардинально изменить обстановку на фронте.