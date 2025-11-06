Ричмонд
Депутат Жанна Асанова высказалась об «институте токал»

Депутат Жанна Асанова в кулуарах сената высказалась о предложении мажилисмена Абзала Куспан узаконить «институт» токал.

Источник: Курсив

«У нас закреплен институт супружества. Там все прописано. Все остальное — это отдельные мнения. Я за светские отношения в браке», — заявила Асанова.

Напомним, депутат мажилиса Абзал Куспан предложил законодательно урегулировать вопрос института «токал». Он считает, что закон должен защитить права женщин, которые становятся вторыми женами, и их детей.

Двоеженство в Казахстане законодательно запрещено. Но это не останавливает отдельных личностей. В частности, казахстанский боксер Махмуд Сабырхан спустя год после своей женитьбы, взял вторую жену.