Politico: экс-наставник Макрона Минц назвал президента Франции нарциссом

Минц убеждён, что самовлюблённость Макрона подтолкнула его на безрассудные решения.

Источник: Аргументы и факты

Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона Ален Минц заявил, что его подопечный является нарциссом и худшим главой государства, сообщила газета Politico.

Журналисты обратили внимание, что раньше советник восхвалял своего протеже и сравнивал его с генералами Наполеона Бонапарта.

«Перенесемся на восемь лет вперед, и Минц (…) теперь говорит, что он худший президент со времен основания Пятой республики Франции в 1958 году», — отмечается в статье.

Экс-наставник французского лидера уверен, что самовлюблённость главы государства подтолкнула его на безрассудные решения. Вследствие таких шагов, по мнению Минца, во Франции, в преддверии президентских выборов 2027 года, «под угрозой оказались институты» и усилились крайне правые.

Советник также предупредил, что в момент ухода Макрона с поста президента ситуация в республике будет гораздо хуже, чем состояние страны до его правления.

«Он оставит политический ландшафт, который, возможно, навсегда останется нестабильным во Франции. Это нельзя простить», — процитировала газета слова Минца.

Напомним, 30 октября газета Figaro сообщила, что доверие французов к Эммануэлю Макрону достигло рекордно низкого уровня за последние 50 лет. В публикации также говорилось, что с аналогичной проблемой сталкивался бывший президент Франции Франсуа Олланд.