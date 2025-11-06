Ричмонд
Рассмешил всю Молдову: Новый премьер Мунтяну не знает, как выжить на зарплату тысячу евро

«Поговорю с женой, но думаю, как-то вложим сбережения, которые накопили за жизнь» — Мунтяну [видео]

Источник: Комсомольская правда

Мунтяну — самый низкооплачиваемый министр не только среди молдавских коллег, но и среди премьеров соседних стран.

«Всё хорошо. Я выживу. Поговорю с женой, но думаю, как-то вложим сбережения, которые накопили за жизнь», — отшутился он на вопрос, как живет и работает с этой мыслью.

Зарплата новоиспеченного главы правительства составит чуть более 1000 евро в месяц, судя по данным декларации о доходах бывшего премьера Дорина Речана.

Его доход от зарплаты в 2024 году составил 243 349 леев — около 20 279 леев в месяц.

Законодательство о вознаграждении высокопоставленных лиц не изменилось, а значит зарплата Мунтяну останется прежней.

Для сравнения, зарплата премьер-министра Румынии составляет 26 450 румынских леев в месяц, что эквивалентно примерно 5 200 евро, а Украины — 1 160 327 гривен в год, что составляет примерно 2 000 евро в месяц.

Бедолаги, едва выживают на одну зарплату и ночи не спят, все о стране пекутся.