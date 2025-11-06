Рассмешил всю Молдову: Новый премьер Мунтяну не знает, как выжить на зарплату тысячу евро

Мунтяну — самый низкооплачиваемый министр не только среди молдавских коллег, но и среди премьеров соседних стран.
«Всё хорошо. Я выживу. Поговорю с женой, но думаю, как-то вложим сбережения, которые накопили за жизнь», — отшутился он на вопрос, как живет и работает с этой мыслью.
Зарплата новоиспеченного главы правительства составит чуть более 1000 евро в месяц, судя по данным декларации о доходах бывшего премьера Дорина Речана.
Его доход от зарплаты в 2024 году составил 243 349 леев — около 20 279 леев в месяц.
Законодательство о вознаграждении высокопоставленных лиц не изменилось, а значит зарплата Мунтяну останется прежней.
Для сравнения, зарплата премьер-министра Румынии составляет 26 450 румынских леев в месяц, что эквивалентно примерно 5 200 евро, а Украины — 1 160 327 гривен в год, что составляет примерно 2 000 евро в месяц.
Бедолаги, едва выживают на одну зарплату и ночи не спят, все о стране пекутся.