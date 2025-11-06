Бывший силовик официально возглавил район в Омской области

Накануне, 5 ноября 2025 года, стало известно, что Василий Киореско официально вступил в должность главы Нововаршавского района Омской области.
"Уважаемые жители Нововаршавского района! Сегодня для меня большая честь и ответственность вступить в должность главы Нововаршавского района. Я искренне благодарен за оказанное доверие и поддержку депутатам и членам Совета.
Понимаю, что на меня возложена огромная ответственность за развитие нашего района и благополучие каждого его жителя. Я готов к этой работе и приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания«, — заявил Василий Киореско на своей официальной странице в социальной сети “ВКонтакте”.
Напомним, что с конца мая 2025 года Василий Киореско работал в должности исполняющего обязанности главы Нововаршавского района. До этого он был первым заместителем руководителя.
С декабря 2018 года Нововаршавским районом руководил Владимир Шефер. В январе 2024 года он повторно вступил в должность. В мае 2025 года он досрочно ушел в отставку.
Согласно открытым данным, Василий Киреско родился 7 ноября 1973 года в селе Дробышево Нововаршавского района. С 1993 года служил в органах внутренних дел. С ноября 2012-го занимал должность начальника отдела МВД России по Нововаршавскому району. С июня 2021 года работал начальником Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления УМВД по Омской области.