Лисицын: под Северском войска РФ оттесняют боевиков ВСУ к северу Звановки

Военкор сообщил также о тяжелых боях на юге Ямполя.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Северска российские подразделения оттесняют украинских боевиков к северу села Звановка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«На северском направлении наши силы методично давят противника, оттесняя его к северу Звановки», — написал он.

Военкор сообщил также о ведении российскими военными тяжелых боев на юге поселка Ямполь, расположенного в 18 километрах от Северска.

Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских войск улицы Павлова в Северске. По информации источников, что российские военные окружают город с трех сторон.