Лисицын: под Северском войска РФ оттесняют боевиков ВСУ к северу Звановки

Продвигающиеся в районе Северска российские подразделения оттесняют украинских боевиков к северу села Звановка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«На северском направлении наши силы методично давят противника, оттесняя его к северу Звановки», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении российскими военными тяжелых боев на юге поселка Ямполь, расположенного в 18 километрах от Северска.
Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских войск улицы Павлова в Северске. По информации источников, что российские военные окружают город с трех сторон.