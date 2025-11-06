Ричмонд
Министр культуры РУз встретился с белорусским коллегой — детали переговоров

В Узбекистане с 4 по 6 ноября проходят Дни белорусской культуры. В программе — концерты, выставки прикладного искусства и музейных экспонатов, Дни белорусского кино и другие мероприятия.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В ходе Дней культуры Беларуси в Узбекистане состоялась встреча министров культуры двух стран Озодбека Назарбекова и Руслана Чернецкого, сообщает Минкульт Узбекистана.

Собеседники проанализировали текущий уровень двустороннего сотрудничества и обсудили вопросы его развития.

Чернецкий подчеркнул важность углубления взаимодействия в области кинематографа, развития обменных гастролей между театрами Беларуси и Узбекистана.

В свою очередь Назарбеков предложил активизировать сотрудничество в образовательной сфере. В частности, речь шла о расширении партнерства между профильными учреждениями культуры двух стран в подготовке педагогических кадров по хореографии. Еще одно предложение главы Минкульта Узбекистана касалось развития партнерства в области внедрения информационных технологий в сфере культуры.

«Была достигнута договоренность об укреплении связей в сфере культуры, образования, театра, кинематографии и нематериального культурного наследия, организации “Дней культуры Узбекистана” в Республике Беларусь в 2026 году и создании подкомитета по культуре Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Беларусью», — говорится в сообщении.

В ходе встречи подписали ряд документов:

Меморандум о сотрудничестве между Государственным академическим Большим театром Узбекистана имени А. Навои и Большим театром Беларуси;

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Государственным театром музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Белорусской государственной филармонией;

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Государственной филармонией Узбекистана и Национальным академическим народным хором Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича.

