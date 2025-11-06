Министр культуры РУз встретился с белорусским коллегой — детали переговоров

В свою очередь Назарбеков предложил активизировать сотрудничество в образовательной сфере. В частности, речь шла о расширении партнерства между профильными учреждениями культуры двух стран в подготовке педагогических кадров по хореографии. Еще одно предложение главы Минкульта Узбекистана касалось развития партнерства в области внедрения информационных технологий в сфере культуры.