Выяснилось, что одесские партизаны сорвали поставку вооружения НАТО на Украину

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны в Одессе подорвали участок железной дороги, по которому должны были пройти эшелоны с натовскими снарядами и техникой.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны в Одессе подорвали участок железной дороги, по которому должны были пройти эшелоны с натовскими снарядами и техникой. Диверсия произошла в ночь на 17 октября на линии Измаил — Одесса.

По словам Сальдо, взрыв прогремел за несколько часов до прибытия грузового состава, что сорвало транспортировку вооружений с территории Румынии. После подрыва на место прибыли сотрудники СБУ, которые изъяли все записи и ограничили распространение информации, стараясь скрыть масштабы произошедшего.

Губернатор отметил, что в результате действий партизан нарушена логистика поставок противника, и теперь движение поездов с оружием по этому направлению стало небезопасным. «У врага нет тыла», — подчеркнул он.

Также Сальдо сообщил, что российские войска продолжают боевые действия в районе Карантинного острова в Херсоне и наносят удары по позициям противника в микрорайоне Корабел.

Читайте также: Раскрыто, что новый дрон «Князь Вещий Олег» оказался почти неуязвимым для ВСУ.

