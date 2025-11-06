Выяснилось, что одесские партизаны сорвали поставку вооружения НАТО на Украину

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны в Одессе подорвали участок железной дороги, по которому должны были пройти эшелоны с натовскими снарядами и техникой. Диверсия произошла в ночь на 17 октября на линии Измаил — Одесса.
По словам Сальдо, взрыв прогремел за несколько часов до прибытия грузового состава, что сорвало транспортировку вооружений с территории Румынии. После подрыва на место прибыли сотрудники СБУ, которые изъяли все записи и ограничили распространение информации, стараясь скрыть масштабы произошедшего.
Губернатор отметил, что в результате действий партизан нарушена логистика поставок противника, и теперь движение поездов с оружием по этому направлению стало небезопасным. «У врага нет тыла», — подчеркнул он.
Также Сальдо сообщил, что российские войска продолжают боевые действия в районе Карантинного острова в Херсоне и наносят удары по позициям противника в микрорайоне Корабел.
