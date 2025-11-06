В Волгограде обследуют дома, поврежденные при атаке украинских беспилотников

Накануне в международном аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников в 22:20 мск ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, они продлились более десяти часов. Авиагавань вернулась к штатной работе 6 ноября в 8:25 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, сообщила Росавиация. Задерживаются восемь рейсов, следует из онлайн-табло.