В Волгограде обследуют дома, поврежденные при атаке украинских беспилотников

Волгоград в ночь на 6 ноября подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. В результате ударов БПЛА по многоэтажке погиб мужчина, а на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В Волгограде ночью произошла массированная атака украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

БПЛА ударили по 24-этажному дому № 4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. ~Осколки попали в 48-летнего мужчину, он погиб~. По информации SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Оперативные службы уже завершили работу на территории дома, сотрудники муниципалитета проводят поквартирное обследование. В городской администрации заявили о штатной подаче электричества, тепло- и водоснабжения в дом.

Повреждения остекления жилых домов зафиксированы и в других районах города. Также пострадали автомобили. Муниципальные службы обследуют пострадавшие дома.

На территории промышленной зоны в Красноармейском районе в результате падения фрагментов беспилотника произошел пожар. Специалисты МЧС приступили к тушению.

На период обследования домов и ликвидации последствий атаки БПЛА на территории Кировского района в лицее № 10 и школе № 56 ~для жителей оперативно подготовили пункты временного размещения~ (ПВР), к пострадавшим от атаки домам были направлены муниципальные автобусы. Однако ПВР остались невостребованными, поскольку жильцы поврежденных новостроек решили временно переехать к родственникам и знакомым, уточнили в администрации.

Минобороны РФ сообщило, что над Волгоградской областью ночью сбили 49 украинских беспилотников. 5 ноября с 17:00 мск и до полуночи над регионом были перехвачены и уничтожены два БПЛА.

Накануне в международном аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников в 22:20 мск ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, они продлились более десяти часов. Авиагавань вернулась к штатной работе 6 ноября в 8:25 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, сообщила Росавиация. Задерживаются восемь рейсов, следует из онлайн-табло.

Взрывы в Волгограде продолжались семь часов.

~Волгоград в ночь на 6 ноября пережил самую мощную атаку дронов за время специальной военной операции~, пишет Baza. По информации Telegram-канала, удары начались после полуночи и продолжались более семи часов.

«~С часу ночи и почти до восьми утра в городе гремели взрывы — местные насчитали больше 30.~ Аппараты заходили с запада и севера, в небе стоял гул, от которого дрожали стены и звенели окна», — говорится в публикации.

По информации SHOT, ~жители города слышали более 40 взрывов~. Очевидцы утверждают, что БПЛА летели на маленькой высоте со стороны Волги, а в небе «мелькали вспышки» от работы средств противовоздушной обороны.

Также о взрывах сообщили жители соседних городов Волжский и Калач-на-Дону.

Сообщения о беспилотной опасности жители Волгограда начали получать еще 5 ноября около 23:00 мск, уточнило издание «Блокнот». Жителей просили избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.

Администрации некоторых школ прислали родителям сообщения с просьбой отправлять детей на учебу только в том случае, если позволит обстановка, добавила Baza.

Последний раз украинские беспилотники атаковали территорию Волгоградской области в ночь на 4 ноября. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на электрической подстанции «Фроловская». Обошлось без пострадавших.

