Чиновников Минздрава Казахстана привлекли к ответственности после проведенного аудита

Многочисленные нарушения и недостатки выявили в ведомстве.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Высшая аудиторская палата Казахстана сообщила о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Минздрава и его организаций после проведенного госаудита.

В 2025 году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медицинскими изделиями.

«На основании выявленных нарушений и недостатков палата поручила рассмотреть ответственность должностных лиц», — говорится в сообщении ВАП.

В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

  • директора Департамента лекарственной политики Минздрава;
  • директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава;
  • замдиректора Департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава;
  • директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;
  • заместителя гендиректора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;
  • зампредседателя правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».

«Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя Правления ТОО “СК-Фармация”, — сообщили в ВАП.

В том же месяце новым главой компании «СК-Фармация» стал Нурлыбек Асылбеков. До этого он возглавлял управление здравоохранения Шымкента.

Вокруг компании в последнее время поднялась шумиха с аудиторской проверкой и заявлениями депутатов в адрес компании. Еще раньше 4 июня на заседании мажилиса были зачитаны итоги госаудита лекарственного обеспечения. В документе указаны выявленные финансовые нарушения на 741 миллион тенге (1,4 миллиона долларов).