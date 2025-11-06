Чиновников Минздрава Казахстана привлекли к ответственности после проведенного аудита

Вокруг компании в последнее время поднялась шумиха с аудиторской проверкой и заявлениями депутатов в адрес компании. Еще раньше 4 июня на заседании мажилиса были зачитаны итоги госаудита лекарственного обеспечения. В документе указаны выявленные финансовые нарушения на 741 миллион тенге (1,4 миллиона долларов).