Чиновников Минздрава Казахстана привлекли к ответственности после проведенного аудита

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Высшая аудиторская палата Казахстана сообщила о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Минздрава и его организаций после проведенного госаудита.
В 2025 году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медицинскими изделиями.
«На основании выявленных нарушений и недостатков палата поручила рассмотреть ответственность должностных лиц», — говорится в сообщении ВАП.
В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:
- директора Департамента лекарственной политики Минздрава;
- директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава;
- замдиректора Департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава;
- директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;
- заместителя гендиректора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;
- зампредседателя правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».
«Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя Правления ТОО “СК-Фармация”, — сообщили в ВАП.
В том же месяце новым главой компании «СК-Фармация» стал Нурлыбек Асылбеков. До этого он возглавлял управление здравоохранения Шымкента.
Вокруг компании в последнее время поднялась шумиха с аудиторской проверкой и заявлениями депутатов в адрес компании. Еще раньше 4 июня на заседании мажилиса были зачитаны итоги госаудита лекарственного обеспечения. В документе указаны выявленные финансовые нарушения на 741 миллион тенге (1,4 миллиона долларов).