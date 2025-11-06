Госсекретарь США Марко Рубио собирается приехать в Казахстан

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о своем намерении посетить Казахстан в 2026 году. Это заявление он сделал на приеме в Вашингтоне, где встретился с министрами иностранных дел Центральной Азии. На приеме присутствовал глава казахстанского МИДа Ермек Кошербаев.
«Я лично тоже планирую посетить их (страны Центральной Азии — прим. ред.) в следующем году, все пять стран. Так что это, вероятно, будет недельная или более длительная поездка. Нам нужно работать над этим и сделать это вместе», — сказал Рубио.
Рубио также подчеркнул, что интересы США и стран Центральной Азии совпадают в вопросах развития экономики, доступа к рынкам и добычи природных ресурсов. Он отметил, что США рассчитывают на расширение сотрудничества.